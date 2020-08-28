В России выявили 4829 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 4829 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего новых случаев в Москве (645), Петербурге (187), Московской (150), Нижегородской (133) и Ростовской (132) областях, Ставропольском крае (125), Свердловской (121) и Воронежской (113) областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 980 405. За сутки умерли 110 человек, за весь период — 16 914. Выздоровели за сутки 5905 пациентов, за все время — 798 466. Число активных случаев снизилось за месяц с 194 984 до 165 025.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 24,4 млн человек, 831 тыс. из них умерли, около 16 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (5,8 млн), на втором — Бразилия (3,7 млн), на третьем — Индия (3,3 млн).