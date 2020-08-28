В России выявили 4829 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 4829 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (645), Петербурге (187), Московской (150), Нижегородской (133) и Ростовской (132) областях, Ставропольском крае (125), Свердловской (121) и Воронежской (113) областях.