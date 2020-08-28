В этом году родителям ограничат доступ в школы, а родительские собрания будут проходить онлайн

В этом учебном году из‑за пандемии коронавируса родительские собрания будут проходить онлайн, а самим родителям ограничат доступ в школы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Кроме того, будут отменены единые звонки с уроков: у каждого класса будет свой график перемен и своя схема передвижения по школе.

Два дня назад Минпросвещения направило региональным правительствам рекомендации по организации работы школ во время пандемии. Кроме измерения температуры на входе и дезинфекции помещений, школам придется ввести дополнительные ограничения: например, выделить для каждого класса отдельный кабинет и отменить общие занятия.