перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
FKA Twigs сражается на мечах в клипе на песню «Sad day» 12:24
Более полутора тысяч студентов и выпускников БГУ требуют повторных выборов президента Беларуси 12:21
«Левада-центр»: почти половина россиян считает, что выборы в Беларуси прошли честно 11:50
Цифровой The Weeknd танцует у березок в совместном клипе с Кельвином Харрисом «Over now» 11:39
В этом году родителям ограничат доступ в школы, а родительские собрания будут проходить онлайн 11:10
Visuals/Unsplash В России выявили 4829 новых случаев коронавируса
В России выявили 4829 новых случаев коронавируса 10:43
«Давайте очистим школу от лицемерия и страха»: Светлана Тихановская обратилась к учителям Беларуси 10:17
Большинство россиян не готовы привиться российской вакциной от коронавируса 10:09
Появился отрывок короткометражного фильма Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон 9:34
В Чите против подростка, прикурившего от свечи в соборе, возбудили уголовное дело 8:58
ЛСП выпустил новый трек «10 негритят» 4:06
PhotoMIX-Company/Pixabay ФАС возбудила дело против магазинов Sunlight за спам и сообщения о ликвидации
ФАС возбудила дело против магазинов Sunlight за спам и сообщения о ликвидации 3:31
Умер создатель Скуби-Ду Джо Руби 2:46
В сети появился трейлер игры «Двенадцать минут», озвученной Уиллемом Дефо 1:54
Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по роману Майкла Крайтона «Сфера» 1:25
В квартире галериста Марата Гельмана прошел обыск Вчера в 23:52
MORGENSHTERN/YouTube Учитель географии подал в суд на Моргенштерна за оскорбление школ и вузов
Учитель географии подал в суд на Моргенштерна за оскорбление школ и вузов Вчера в 23:07
Квартиру Шостаковича выставили на продажу на «Авито». Владелец просит за нее 89 млн рублей Вчера в 22:56
Сингапурский студент превратил арбуз в игровую приставку. Ему понадобилось не так уж и много деталей Вчера в 22:12
Под Харьковом расстреляли автобус украинской организации «Патриоты — за жизнь» Вчера в 21:51
Отключить рекламу

Большинство россиян не готовы привиться российской вакциной от коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 10:09

Больше половины россиян (53,8%) не готовы прививаться российской вакциной от коронавируса и только 38,2% сделали бы это (остальные либо затрудняются ответить (5,7%), либо выступают против любых вакцинаций (2,4%)). Такие результаты показал опрос «Левада-центра», пишут «Открытые медиа».

Негативнее всего к отечественной разработке относится молодежь от 18 до 24 лет, среди них о неготовности прививаться сообщили 62,4%, о готовности — 31,3%. Чем старше аудитория, тем она лояльней к вакцине: в возрастной группе 25-39 лет привиться готовы также 31,3% (против 61,9%), среди 40-54-летних — 37,2% (против 52,5%), в группе старше 55-ти — 46% (против 46,2%).

Отношение к вакцине заметно соотносится с использованием интернета. Среди ежедневно пользующихся сетью российской вакциной готовы привиться 31,6%, среди тех, кто интернетом не пользуется, — 56,7%.

У относительного большинства респондентов (46,3%) новость о вакцине вызвала негативные эмоции. Среди них недоверие испытали 20,4%, сомнение 19,9%, страх 6%. Безразличными к разработке остались 10%, 17,5% испытали гордость, 12,8% доверие и 9,2% радость.

По словам замдиректора «Левада-центра» Дениса Волкова, предыдущие исследования показывают, что большинство россиян выступают за вакцинацию, но применять к себе российскую разработку не готовы. «Люди говорят, что рано, вакцина не готова, не испытана, говорят, что лучше на бюджетниках испытать, на военных, еще на ком-то. То есть основные переживания из‑за скорости изобретения», — отметил он.

11 августа Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ей еще только предстоит пройти третью фазу испытаний — осенью ее получат 1500 добровольцев и люди из группы риска (врачи, учителя и так далее). Массовую вакцинацию россиян планируют начать в январе–феврале 2021 года.

В предыдущей фазе испытаний прививку проверяли на двух группах добровольцев по 38 человек каждая. Позже выяснилось, что в одной группе у 38 человек зафиксировали в общей сложности 144 побочных эффекта. Большинство симптомов (повышение температуры, головная боль, диарея, астения и другие) не имели серьезных последствий, но некоторые из них сохранялись 42 дня, а исход других на момент завершения испытаний был не ясен.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
поп
«Mint Music Home Live»: Алена Швец, Мусор, Маяк
Девушки с гитарами поют о проблемах своего поколения
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
драма
Женщина, которая убежала
Новый фильм Хона Сан Су (есть котик)

Другие материалы по темам

Теги
Левада-центр
Люди
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить