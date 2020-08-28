Большинство россиян не готовы привиться российской вакциной от коронавируса

Больше половины россиян (53,8%) не готовы прививаться российской вакциной от коронавируса и только 38,2% сделали бы это (остальные либо затрудняются ответить (5,7%), либо выступают против любых вакцинаций (2,4%)). Такие результаты показал опрос «Левада-центра», пишут «Открытые медиа».

Негативнее всего к отечественной разработке относится молодежь от 18 до 24 лет, среди них о неготовности прививаться сообщили 62,4%, о готовности — 31,3%. Чем старше аудитория, тем она лояльней к вакцине: в возрастной группе 25-39 лет привиться готовы также 31,3% (против 61,9%), среди 40-54-летних — 37,2% (против 52,5%), в группе старше 55-ти — 46% (против 46,2%).

Отношение к вакцине заметно соотносится с использованием интернета. Среди ежедневно пользующихся сетью российской вакциной готовы привиться 31,6%, среди тех, кто интернетом не пользуется, — 56,7%.

У относительного большинства респондентов (46,3%) новость о вакцине вызвала негативные эмоции. Среди них недоверие испытали 20,4%, сомнение 19,9%, страх 6%. Безразличными к разработке остались 10%, 17,5% испытали гордость, 12,8% доверие и 9,2% радость.

По словам замдиректора «Левада-центра» Дениса Волкова, предыдущие исследования показывают, что большинство россиян выступают за вакцинацию, но применять к себе российскую разработку не готовы. «Люди говорят, что рано, вакцина не готова, не испытана, говорят, что лучше на бюджетниках испытать, на военных, еще на ком-то. То есть основные переживания из‑за скорости изобретения», — отметил он.

11 августа Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ей еще только предстоит пройти третью фазу испытаний — осенью ее получат 1500 добровольцев и люди из группы риска (врачи, учителя и так далее). Массовую вакцинацию россиян планируют начать в январе–феврале 2021 года.

В предыдущей фазе испытаний прививку проверяли на двух группах добровольцев по 38 человек каждая. Позже выяснилось, что в одной группе у 38 человек зафиксировали в общей сложности 144 побочных эффекта. Большинство симптомов (повышение температуры, головная боль, диарея, астения и другие) не имели серьезных последствий, но некоторые из них сохранялись 42 дня, а исход других на момент завершения испытаний был не ясен.