«Давайте очистим школу от лицемерия и страха»: Светлана Тихановская обратилась к учителям Беларуси

Светлана Тихановская записала видеообращение к белорусским учителям. Она заявила, что многих из них втянули в фальсификации президентских выборов.
«Большинство из вас работает честно и стремится дать детям знания и воспитать их порядочными людьми. Но есть и те, кто под давлением или в желании выслужиться воровал голоса избирателей, воровал будущее у детей, которых вы учите. Об этом вас спросят дети и их родители.
Давайте очистим школу и доброе имя учителей от лицемерия и страха. Если кто‑то из вас поддался давлению и пошел на подлог — дайте себе обещание дальше поступать по совести, которая важнее страха», — сказала Тихановская.
Она также напомнила о требовании Александра Лукашенко увольнять учителей, не согласных с «государственной идеологией».
«Но если за государственную идеологию выдаются ложь и фальсификации, чего стоит такая идеология? Проявите солидарность, защитите своих коллег — честных учителей! Пусть увольняются махинаторы и карьеристы», — добавила Тихановская.
Ранее в знак протеста белорусы начали возвращать в школы, которые, по их мнению, неправильно подсчитывали голоса на выборах президента, грамоты, дипломы и выпускные ленты. В то же время многие учителя принимают участие в протестах.