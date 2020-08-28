«Давайте очистим школу от лицемерия и страха»: Светлана Тихановская обратилась к учителям Беларуси

Светлана Тихановская записала видеообращение к белорусским учителям. Она заявила, что многих из них втянули в фальсификации президентских выборов.

«Большинство из вас работает честно и стремится дать детям знания и воспитать их порядочными людьми. Но есть и те, кто под давлением или в желании выслужиться воровал голоса избирателей, воровал будущее у детей, которых вы учите. Об этом вас спросят дети и их родители.

Давайте очистим школу и доброе имя учителей от лицемерия и страха. Если кто‑то из вас поддался давлению и пошел на подлог — дайте себе обещание дальше поступать по совести, которая важнее страха», — сказала Тихановская.