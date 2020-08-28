Появился отрывок короткометражного фильма Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон

Продюсер Агустин Альмодовар опубликовал в твиттере фрагмент короткометражного фильма «Человеческий голос», который срежиссировал его старший брат Педро Альмодовар.

«Человеческий голос» — это экранизация монопьесы Жана Кокто. Картина расскажет о женщине, которая говорит по телефону со своим любовником, решившем бросить ее и жениться на другой. Главную и единственную роль в фильме сыграла Тильда Суинтон.