Появился отрывок короткометражного фильма Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон

Продюсер Агустин Альмодовар опубликовал в твиттере фрагмент короткометражного фильма «Человеческий голос», который срежиссировал его старший брат Педро Альмодовар.
«Человеческий голос» — это экранизация монопьесы Жана Кокто. Картина расскажет о женщине, которая говорит по телефону со своим любовником, решившем бросить ее и жениться на другой. Главную и единственную роль в фильме сыграла Тильда Суинтон.
Это первая англоязычная картина Педро Альмодовара. Ее премьера пройдет на Венецианском кинофестивале.
Недавно стало известно, что Педро Альмодовар и одна из его постоянных актрис Пенелопа Крус вновь поработают вместе. Режиссер снимет фильм о материнстве.