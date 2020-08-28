ФАС возбудила дело против магазинов Sunlight за спам и сообщения о ликвидации

ФАС завело дело против ювелирных магазинов Sunlight и мобильного оператора МТС из‑за рассылки спама с рекламой скидок на золотые украшения, сообщает ТАСС.

Также ФАС начало проверки рекламы Sunlight о закрытии магазинов и ликвидации коллекций — на нее пожаловались жители Волгоградской и Челябинской областей. Реклама, как считают граждане, вводит покупателей в заблуждение.

В Челябинском УФАС отметили, что выяснят, не нарушает ли эту реклама «Закон о рекламе». В УФАС по Волгоградской области сообщили, что узнают, кто распространяет рекламу.

Ранее «Афиша Daily» уже писала о магазине Sunlight, который регулярно заявляет о своем закрытии и тем самым увеличивает спрос на товары у покупателей. Пользователи соцсетей активно шутят над магазином.