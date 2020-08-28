В сети появился трейлер игры «Двенадцать минут», озвученной Уиллемом Дефо

Студия описывает новую игру как «интерактивный триллер о человеке, попавшем в петлю времени». Разработчиком «Двенадцати минут» выступил Луис Антонио. Он надеется, что игра будет готова к концу 2020 года.

В сети появился трейлер игры «Двенадцать минут», в которой приняли участие Уиллем Дефо , Джеймс МакЭвой и Дэйзи Ридли. Видео выпустила студия Annapurna Interactive.

«Двенадцать минут» выйдут в трех версиях: для компьютера, для Xbox Series X и для Xbox One.

Два года назад «Афиша Daily» беседовала с Уиллемом Дефо на Венецианском кинофестивале, посмотреть интервью с актером можно здесь.