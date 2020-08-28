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Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по роману Майкла Крайтона «Сфера»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:25

Создатели «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан снимут сериал по фантастическому роману Майкла Крайтона «Сфера», сообщает Variety.

Сценаристом и шоураннером экранизации станет Денис Зе, которая до этого работала над эпизодами сериалов «Мир Дикого Запада», «Готэм», «В поле зрения» и «Терминатор: Битва за будущее». Шоу займется кинокомпания Роберта Дауни-младшего.

Сериал станет уже второй экранизацией романа «Сфера» — первая киноадаптация вышла в 1998 году, ее режиссером был Барри Левинсон. Главные роли в картине сыграли Дастин Хоффман, Шэрон Стоун, Сэмюэл Л. Джексон и Лив Шрайбер.

Научно-фантастический роман «Сфера» написан в 1987 году. Его автор Майкл Крайтон, среди прочего, написал «Парк Юрского периода» и сценарий фильма «Тринадцатый воин». «Сфера» рассказывает о команде ученых, которые отправляются на дно Тихого океана и исследуют там инопланетный космический корабль.

Компания Лизы Джой и Джонатана Нолана Kilter Films снимет также сериал по мотивам компьютерной игры Fallout. Кинематографисты заявили, что являются ее поклонниками.

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