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В квартире галериста Марата Гельмана прошел обыск

Юлия Онодэра
Вчера в 23:52

В квартире галериста Марата Гельмана прошел обыск. Об этом он сам сообщил в фейсбуке.

Визит полицейских к Гельману связан с уголовным делом, возбужденным против гражданки Израиля и России Юлии Ильинской, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции РФ в Израиле.

Как утверждает Гельман, «некий суд» установил, что он проживает с Юлией Ильинской в квартире на улице Остоженка. При этом сам галерист утверждает, что живет в Черногории со своей женой и тремя детьми.

В инстаграме Гельман опубликовал постановление Черемушкинского суда Москвы об обыске в его квартире. Согласно документу, Ильинская проживает «совместно с отцом своего ребенка — Гельманом Маратом Александровичем».

На данный момент, обыск у Гельмана завершен. По его словам, следователи «ничего не нашли и уехали».

27 августа Черемушкинский суд заочно арестовал Юлию Ильинскую за незаконное получение бюллетеня для голосования. Ильинская узнала об аресте от «Открытых медиа» и никак не прокомментировала новость.

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