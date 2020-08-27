В квартире галериста Марата Гельмана прошел обыск. Об этом он сам сообщил в фейсбуке.

Визит полицейских к Гельману связан с уголовным делом, возбужденным против гражданки Израиля и России Юлии Ильинской, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции РФ в Израиле.

Как утверждает Гельман, «некий суд» установил, что он проживает с Юлией Ильинской в квартире на улице Остоженка. При этом сам галерист утверждает, что живет в Черногории со своей женой и тремя детьми.

В инстаграме Гельман опубликовал постановление Черемушкинского суда Москвы об обыске в его квартире. Согласно документу, Ильинская проживает «совместно с отцом своего ребенка — Гельманом Маратом Александровичем».