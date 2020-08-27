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Учитель географии подал в суд на Моргенштерна за оскорбление школ и вузов

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:07

Учитель географии Артем Васильевых подал в суд на блогера и рэпера Моргенштерна, сообщила «Фонтанка». Причиной для этого послужили высказывания музыканта о школах и вузах, пишет Mash.

Моргенштерн назвал их «домиками, из которых выходят рабы». По мнению Васильевых, рэпер призывает несовершеннолетних к отказу от образования и распитию алкоголя. Учитель требует ограничить доступ к «запрещенным информационным материалам».

Васильевых подал иск в Тверской районный суд 26 августа. К нему присоединился блогер и музыкант Юрий Семеняк. По мнению истцов, музыка Моргенштерна противоречит закону о защите детей от вредной для них информации.

В июне клип Моргенштерна «Пососи» стал самым дизлайкнутым видео на российском ютьюбе.

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