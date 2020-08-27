Квартиру Шостаковича выставили на продажу на «Авито». Владелец просит за нее 89 млн рублей

На онлайн-сервисе по продаже жилья «Авито» выставили квартиру советского композитора Дмитрия Шостаковича. Владелец предлагает апартаменты покупателям за 89 млн рублей.

Площадь шестикомнатной квартиры составляет 240 квадратных метров. Апартаменты расположены на пятом этаже дома № 29/37 по Кронверкской улице, более известном как Дом Бенуа — именно здесь жил Шостакович в конце 1930-х годов.

Нынешний владелец квартиры, приобрел ее у сестры жены Шостаковича в 1974 году, говорится в описании квартиры на «Авито». С тех пор собственник не менялся. Также владелец апартаментов утверждает, что именно здесь композитором была написана легендарная «Ленинградская симфония».

Нынешний хозяин квартиры уточняет, что за время пользования апартаментами он не менял оригинальную планировку. По его словам, сохранился также паркет, а порядок привели двери, рамы и старинную фурнитуру.

«Козырь квартиры на Пушкарской в том, что в ней не было капремонта, уничтожающего обычно лепнину, — говорится в описании, — Утонченная лепнина смотрится изящно на потолке и не загромождает интерьер».