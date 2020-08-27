Сингапурский студент превратил арбуз в игровую приставку. Ему понадобилось не так уж и много деталей

Будучи студентом направления информационных систем, Седрик встроил одноплатный мини-компьютер Raspberry Pi в корпус арбуза, добавил туда кнопки-контроллеры, вставил дисплей, подключив его к компьютеру. Он также поместил в Watermelon Boy пауэрбанк и провода.

Студент Сингапурского университета по имени Седрик, известный на ютьюбе под ником Cedishappy, собрал первую в мире игровую приставку-арбуз. Он назвал гаджет Watermelon Boy — по аналогии с приставкой Game Boy, сообщает издание Vice.

Седрик отмечает, что Арбуз является хорошей оболочкой для получившейся игровой приставки, так как он достаточно податлив, чтобы плотно прилегать к ней, а кнопки не застревали в корке.

Седрик играет на своем Watermelon Boy в Pokemon Emerald, а также записывает реакции людей, когда берет его с собой во время поездок в транспорте. Студент использует небольшой арбуз. Это важно для портативности получившейся игровой приставки: арбуз нормального размера был бы настоящим испытанием для предплечий.

На создание консоли Седрика вдохновило пребывание на карантине во время пандемии коронавируса. «Я решил попробовать реализовать этот проект в одиночку, но с добавлением некоторой изюминки», — говорит он.