В Австралии кот устроился работать охранником

В течение целого года рыже-белый кот каждый день приходил на территорию частной больницы Эпворт и охранял вход в нее. В итоге коту, живущему через дорогу от больницы, выдали жетон сотрудника службы безопасности больницы — теперь он несет службу официально. Коллеги Элвуда отмечают, что охранник иногда отдыхает от службы и спит в кустах.

Патологоанатом Шантель Троллип рассказала, что кот-охранник удивил и обрадовал ее: «Сначала я думала, что кот — бродяга и просто шатается по округе, а в июне я заметила у него на шее удостоверение сотрудника. Знаете, тот день выдался на редкость паршивым, но новость о том, что Элвуд стал частью нашей команды, спасла мое настроение!»

На прошлой неделе в аэропорту Туношна в Ярославской области кот Кузя выбил решетку переноски и скрылся, чтобы не лететь в багажном отделении.

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