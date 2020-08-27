В Минске задержали 15 журналистов и более 70 протестующих

На площади Свободы в Минске силовики задержали 15 журналистов, которые готовились освещать акцию против итогов президентских выборов. Об этом сообщает Tut.by.

Среди задержанных — Василий Федосенко и Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС), Дмитрий Ловецкий (AP), Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Станислав Шаршуков и Вадим Замировский (Tut.by).

В МВД Беларуси заявили, что журналистов не задержали, а доставили в «Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности».

После этого белорусский ОМОН оцепил протестующих, вышедших на акцию протеста на площадь Независимости. По оценке Tut.by, в окружении оказались около тысячи человек.

Силовики разделили демонстрантов на две группы и начали по одному выводить мужчин из толпы. По данным правозащитного центра «Весна», в автозаки попали как минимум 76 человек. К 20.30 ОМОН покинул площадь.