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Под Харьковом расстреляли автобус украинской организации «Патриоты — за жизнь» 20:54
Российский резерв силовиков для Беларуси, фильм Шнурова о Куштау и другие новости дня 20:49 Дайджест
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Обвиненный в домогательствах Михаил Скипский проведет игры для петербургской молодежи Обновлено в 19:16
Опрос: как минимум 12 IT-компаний уезжают из Беларуси, еще 112 ищут возможность для этого 18:58
Фестиваль Odyssey пройдет 28 августа в Петербурге. Вход — в костюмах и масках 18:47
В новом романе Виктора Пелевина есть новелла, полностью составленная из заголовков «Ленты.ру» 18:15
Москва заняла второе место по транспортному развитию среди мегаполисов 18:09
Harry Engels/Getty Images «Единую Россию» не зарегистрировали на выборы в сибирский сельсовет из‑за фальсификаций
«Единую Россию» не зарегистрировали на выборы в сибирский сельсовет из‑за фальсификаций 17:57
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«Школа любопытства» ВДНХ приглашает детей на занятия по астрономии и ботанике 17:41
Тиктокеры запустили флешмоб о жертвах холокоста. Это вызвало скандал 17:17
«Второй месяц люди упрямо выходят на улицы»: Ирина Шихман выпустила фильм о протестах в Хабаровске 16:50
#ХэвиРейн «Убьют — тогда и приходи»: активистки напомнили москвичам о проблеме домашнего насилия
«Убьют — тогда и приходи»: активистки напомнили москвичам о проблеме домашнего насилия 16:48
Генпрокуратура не видит оснований для заведения уголовного дела об отравлении Навального 16:38
Основатель «Батеньки» обжаловал в ЕСПЧ блокировку статьи о героиновой зависимости 16:22
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Сергей Шнуров выпустил фильм про протесты на шихане Куштау 15:31
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Дайджест

Российский резерв силовиков для Беларуси, фильм Шнурова о Куштау и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:49

Владимир Путин в интервью телеканалу Россия-1 заявил, что в сентябре в России появится новая вакцина от коронавируса, задержание 33 россиян в Беларуси — это происки американских и украинских спецслужб, а для помощи Беларуси сформировали резерв из российских силовиков.

За последние сутки в России выявили 4711 новых пациентов с COVID-19. За все время в стране коронавирусом заразились 975 576 человек, из них 16 804 умерли, 792 561 вылечились.

Международную Букеровскую премию 2020 года получила голландка Марика Лукас Рейневелд за роман «Неловкий вечер». 29-летняя писательница стала самым молодым обладателем награды.

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики, с которыми вуз не стал продлевать контракты на новый учебный год, объявили о создании «Свободного университета». Предполагается, что университет будет международным, а образование в нем — бесплатным.

Ректор МГУ Виктор Садовничий отказался лишать Лукашенко звания почетного профессора университета. Открытое письмо с просьбой сделать это подписали ранее студенты, сотрудники и выпускники МГУ.

Журнал Forbes выпустил список 25 самых богатых женщин России. Первой в рейтинге уже третий год подряд стала вдова Юрия Лужкова Елена Батурина.

В тиктоке запустили флешмоб о холокосте: его участники разрисовывают лица и рассказывают под музыку о жертвах концлагерей. Это возмутило пользователей соцсетей, на акцию отреагировал даже музей Освенцима.

Вокалистка Alai Oli Ольга Маркес вступилась за девушку, которую обвиняют в распространении экстремизма за репост в «ВКонтакте» клипа «Зачем ты под черного легла?». Маркес заявила, что хочет объяснить в суде, что песня не расистская, а наоборот, высмеивает расизм.

Вышли два фильма о протестных акциях в России. Сергей Шнуров и RTVI выпустили расследование о борьбе активистов за шихан Куштау, а Ирина Шихман представила картину о протестах в Хабаровске.

Machine Gun Kelly поделился клипом на трек «My Ex’s Best Friend» из своего грядущего поп-панк-альбома «Tickets to My Downfall», а Nas выложил видео на песню «Ultra Black» об обычном дне чернокожих американцев.

Музей «Гараж» покажет фильмы Международного кинофестиваля дебютного кино в Новой Голландии. Сеансы пройдут в летнем кинотеатре Garage Screen с 30 августа по 11 сентября.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
поп
«Mint Music Home Live»: Алена Швец, Мусор, Маяк
Девушки с гитарами поют о проблемах своего поколения
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
драма
Женщина, которая убежала
Новый фильм Хона Сан Су (есть котик)

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