Российский резерв силовиков для Беларуси, фильм Шнурова о Куштау и другие новости дня

Владимир Путин в интервью телеканалу Россия-1 заявил, что в сентябре в России появится новая вакцина от коронавируса, задержание 33 россиян в Беларуси — это происки американских и украинских спецслужб, а для помощи Беларуси сформировали резерв из российских силовиков.

За последние сутки в России выявили 4711 новых пациентов с COVID-19. За все время в стране коронавирусом заразились 975 576 человек, из них 16 804 умерли, 792 561 вылечились.

Международную Букеровскую премию 2020 года получила голландка Марика Лукас Рейневелд за роман «Неловкий вечер». 29-летняя писательница стала самым молодым обладателем награды.

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики, с которыми вуз не стал продлевать контракты на новый учебный год, объявили о создании «Свободного университета». Предполагается, что университет будет международным, а образование в нем — бесплатным.

Ректор МГУ Виктор Садовничий отказался лишать Лукашенко звания почетного профессора университета. Открытое письмо с просьбой сделать это подписали ранее студенты, сотрудники и выпускники МГУ.

Журнал Forbes выпустил список 25 самых богатых женщин России. Первой в рейтинге уже третий год подряд стала вдова Юрия Лужкова Елена Батурина.

В тиктоке запустили флешмоб о холокосте: его участники разрисовывают лица и рассказывают под музыку о жертвах концлагерей. Это возмутило пользователей соцсетей, на акцию отреагировал даже музей Освенцима.

Вокалистка Alai Oli Ольга Маркес вступилась за девушку, которую обвиняют в распространении экстремизма за репост в «ВКонтакте» клипа «Зачем ты под черного легла?». Маркес заявила, что хочет объяснить в суде, что песня не расистская, а наоборот, высмеивает расизм.

Вышли два фильма о протестных акциях в России. Сергей Шнуров и RTVI выпустили расследование о борьбе активистов за шихан Куштау, а Ирина Шихман представила картину о протестах в Хабаровске.

Machine Gun Kelly поделился клипом на трек «My Ex’s Best Friend» из своего грядущего поп-панк-альбома «Tickets to My Downfall», а Nas выложил видео на песню «Ultra Black» об обычном дне чернокожих американцев.

Музей «Гараж» покажет фильмы Международного кинофестиваля дебютного кино в Новой Голландии. Сеансы пройдут в летнем кинотеатре Garage Screen с 30 августа по 11 сентября.