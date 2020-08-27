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Под Харьковом расстреляли автобус украинской организации «Патриоты — за жизнь»

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:54

Под Харьковом расстреляли микроавтобус украинской организации «Патриоты — за жизнь». Об этом сообщает «Интерфакс».

Издание сообщает, что автобус был «заблокирован и расстрелян бандитами». В полиции Харьковской области рассказали, что двоих человек госпитализировали с огнестрельными ранениями. Силовики заявили, что похищенных среди подвергшихся нападению членов движения «Патриоты — за жизнь» нет.

«Вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители ОО «За жизнь», и заставили его остановиться. После этого из автомобиля «Мицусиби» вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле», — говорится на сайте полиции.

В области введена полицейская операция «Сирена», нападавших разыскивают.

Телеграм-канал The Kyva ранее писал о том, что тяжело ранены трое человек. По данным канала, автобус обстреляли из автоматического оружия бойцы полка «Азов» и Нацкорпуса.

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