28 августа в Петербурге состоится фестиваль современной культуры Odyssey. Мероприятие, которое сами организаторы называют «симбиозом искусства, музыки, свободы, светлой энергии, движущей людьми», начнется в 20.00 по московскому времени.

Odyssey откроет импровизированный иммерсивный портал в Музее стрит-арта на одну ночь. У фестиваля в этом году превалирует тема Возрождения, и организаторы рекомендуют внимательно подойти к своему внешнему виду: на мероприятии будет дресс-код, и прийти на фестиваль необходимо в костюмах и масках. При выборе одежды они советуют ориентироваться на «античность, пастельные тона, вызывающее количество золота и серебра, воздушные ткани, провоцирующие корсеты, ангельские крылья, перья птиц с невиданных островов и неприкрытую сексуальность».

«Тема Возрождения выбрана неспроста — после периода затмений, карантинов и прочих парадов планет всем особенно остро хочется свежего воздуха, свободы, любви, отряхнуть пыль с нарядов, покрыть головы и бороды блестками, снова увидеть всех друзей и сделать вместе этот мир лучше, светлее и ярче», — заявляют представители мероприятия.

В лайнапе фестиваля можно увидеть Aiwaska, Dibidabo, Fake Mood, Volen Sentir, Soul of Void, Nikola Melnikov, Dabu Davout, Veronika Fleyta, Tanit, Zuma Dionys, Kityuni, Icci, Dimpo, Valer den Bit и Arseniy Trofim.

Первую партию билетов «Ранний Ренессанс» по промокоду LEONARDO можно приобрести на сайте. Там же можно посмотреть подробные указания по дресс-коду и правила посещения. Уточняется, что на мероприятии будет фейсконтроль.