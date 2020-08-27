Москва заняла второе место по транспортному развитию среди мегаполисов

Межфакультетская группа ученых из МГУ сравнила транспортное развитие в 10 равных по урбанистическим показателям мегаполисах. Москва заняла в рейтинге второе место.

Исследователи сравнивали Токио, Лондон, Москву, Нью-Йорк, Сингапур, Шанхай, Петербург, Гонконг, Стамбул и Мехико. Полученные данные ученые опубликовали в формате обновленного индекса развития транспортного комплекса за 2010–2018 годы.

В 2010 году российская столица занимала в рейтинге качества транспортных услуг восьмое место, но поднялась на шесть позиций вверх, обогнав Лондон. Это связано с повышением безопасности и улучшившейся экологической ситуацией, считают специалисты.

Также Москва перешагнула с пятой строчки на четвертую в рейтинге доступности транспортных услуг. Эксперты также отметили высокую эффективность грузовой логистики в мегаполисе — по этому показателю город традиционно занимает третье место.

Повышению позиций города в рейтинге поспособствовали увеличение протяженности линий метро на 46%, сокращение ДТП на 34%, снижение уровня смертности в них на 45%. Пассажиропоток в московском транспорте увеличился на 460 млн пассажиров, открылось 188 новых маршрутов и 500 остановок городского транспорта, большее число людей стало ездить на каршеринге, такси, велосипедах и самокатах напрокат.