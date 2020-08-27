«Единую Россию» не зарегистрировали на выборы в сибирский сельсовет из‑за фальсификаций

В Терском сельсовете Красноярского края избирком отказал в регистрации на выборах местных депутатов всем кандидатам от «Единой России». Причиной стала фальсификация документов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Всего заявки на участие в выборах подали 22 кандидата, из них 10 — выдвиженцев из «Единой России» — получили отказ.

Уточняется, что единороссы подали в избирком пять разных выписок с заседания местного политсовета партии «с разной текстовой частью и фамилиями выдвигаемых депутатов». Кроме того, в каждом из трех решений регионального политсовета указаны разные фамилии кандидатов в депутаты.

В избирательной комиссии это посчитали «явным нарушением порядка выдвижения». Председательница избиркома Каннского района Александра Игнатова отметила, что регистрация кандидатов уже закончилось, а значит, «Единая Россия» в выборах участвовать не будет.

Выборы в Терский сельсовет, как и выборы местных депутатов в 11 субъектах России, а также выборы 20 глав регионов, пройдут 13 сентября 2020 года — в единый день голосования. На них будет впервые применена практика трехдневного голосования, а участки можно будет организовывать на придомовых территориях.