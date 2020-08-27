В новом романе Виктора Пелевина есть новелла, полностью составленная из заголовков «Ленты.ру»

В новом романе Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» есть новелла, полностью составленная из заголовков издания «Лента.ру».

По сюжету один из персонажей — бывший любовник главной героини — представляет «абсолютно новаторский роман» под названием «Не Кличь Судьбину». Далее в книге следует текст этого романа, который строится по принципу «Евгения Онегина» и египетских пирамид.

Текст полностью состоит из заголовков «Ленты.ру»: например, «Россиянам предложили пожить в железной бочке», «Киевлянин пригласил девушку на свидание и показал ей труп», «Расчленивший журналистку изобретатель женился на уроженке России».

Вот еще несколько: «Россиянин избил жену и восьмимесячного ребенка ведром», «Темнокожий певец поборолся с размером своего пениса при помощи сэндвича», «Енот-полоскун нализался глинтвейна и погиб», «Вместо съеденного акулами-людоедами дайвера нашли съеденного серфера». Иногда писатель заменял некоторые слова или менял их местами.

Часть заголовков Пелевин придумал сам, сделав их похожими на формат «Ленты.ру»: «Преступник на розовом самокате отнял у москвича фаллоимитатор», «Евдокия Мохнаткина согласилась на откровенные съемки» и так далее.

Рецензию «Афиши Daily» на новый роман Виктора Пелевина, который вышел сегодня, можно прочитать здесь.