«Школа любопытства» ВДНХ приглашает детей на занятия по астрономии и ботанике

«Школа любопытства» ВДНХ в Москве запустила курсы интерактивных занятий для детей от девяти лет в рамках программы «Знание. ВДНХ». Об этом «Афише Daily» рассказали представители ВДНХ.

Первый курс — «Космическая энергия» , он продолжается в течение всего августа по четвергам в «Доме ремесел». В этом курсе художники и астрофизики рассказывают детям о понятии энергии, ее источниках (в том числе альтернативных), а также об устройстве космоса и небесных телах. Последнее занятие пройдет 10 сентября.

Второй курс — «Другая ботаника» , несколько его занятий уже прошли (в основном в Ботаническом саду). Детям расскажут о растениях Ботанического сада, объяснят, зачем нужен ботанический дневник, а также помогут создать собственный вымышленный сад.

Все занятия бесплатные, но посетить их можно только по предварительной регистрации на сайте проекта «Знание. ВДНХ». Там же есть подробное расписание.