У московских полицейских участков прошла акция против домашнего насилия «Когда тебя убьют — тогда и приходи!». Идея акции принадлежит активистке Марии Рейн.

Девушки в жутковатых ростовых куклах с гигантскими лицами в синяках и с кровоподтеками собрались около отделений полиции в районах Москвы, где по статистике фиксировали больше всего случаев домашнего насилия.

«Я считаю, всем нужно понять одну простую истину: бьет — не значит любит, бьет — значит сядет… Наказание за любые формы домашнего деспотизма и агрессии в отношении женщин должно быть максимально суровым, только это сможет остановить насильников. К сожалению, в нашей стране проблему домашнего насилия принято не замечать; считать, что это личное дело каждой семьи, дескать, сор из избы выносить нельзя. Эту точку зрения нужно принципиально менять, перемены в первую очередь должны произойти в головах у людей. А для этого они должны открыть глаза на это отвратительное явление», — объяснила цель акции сама Мария Рейн.