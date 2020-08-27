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Основатель «Батеньки» обжаловал в ЕСПЧ блокировку статьи о героиновой зависимости

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:22

Сооснователь самиздата «Батенька, да вы трансформер» Антон Ярош обжаловал в Страсбурге блокировку материала издания «Героин — собственность модели», где рассказывалось о девушке с наркотической зависимостью. Об этом пишет РБК со ссылкой на правозащитную группу «Агора», которая помогала составлять жалобу.

Ярош пожаловался в ЕСПЧ на действия Роскомнадзора и МВД, которые заблокировали материал, посчитав его пропагандой наркотиков. В своем заявлении он указал, что блокировка противоречит десятой статье Европейской конвенции — о свободе слова, мысли и религии. Как показывает прецедентная практика ЕСПЧ, принцип свободы мысли распространяется не только на «безобидные» идеи, но и на те, которые «оскорбляют, шокируют и беспокоят», уверен заявитель.

По мнению Яроша и авторов жалобы, российские власти нарушили свободу слова, запретив статью самиздата о девушке с героиновой зависимостью, — более того, в этом не было общественной необходимости. Данных о росте потребления наркотиков из‑за статьи приведено не было, не показали Ярошу и редакции самиздата, какой ущерб помогла предотвратить блокировка материала, говорится в заявлении.

Таким образом, уверен Ярош и юристы «Агоры», российские власти вышли за рамки действующего законодательства, в котором создание положительного образа употребления наркотиков сформулировано расплывчато.

В материале «Героин — собственность модели», который «Батенька» опубликовал в конце 2018 года, рассказывалось о девушке Тэо, которая утверждала, что уже десять лет употребляет героин, но «не запускает себя». Позже статья была удалена по требованию Роскомнадзора. Издание пыталось оспорить блокировку в Таганском районном суде Москвы, но иск отклонили.

В феврале героиня статьи Анна Глазова (в материале фигурирует под именем Тэо Логос) получила год и восемь месяцев колонии.

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