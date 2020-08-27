Вокалистка Alai Oli вступилась за девушку, которую привлекают за экстремизм из‑за песни группы

Вокалистка Alai Oli Ольга Маркес готова выступить в суде по делу жительницы Екатеринбурга Полины Гузеевой. Ее обвиняют в распространении экстремистских материалов за репост в «ВКонтакте» клипа «Зачем ты под черного легла?» Alai Oli.

Как рассказала Маркес екатеринбургскому изданию It’s My City, она хочет объяснить в суде, что песня не расистская, а наоборот, высмеивающая расизм. Маркес уже связалась с Гузеевой и предложила свою помощь.

Артистка пояснила, что повествование в песне ведется от лица грубого и агрессивного парня, а сами участники группы эти мысли не разделяют.

«В клипе на песню снялись моя лучшая подруга и наш чернокожий друг. Там есть моменты, по которым становится понятно, что все это — ирония, на самом деле мы вовсе не поддерживаем расистские взгляды. Например, когда лирический герой поет, что «они — ошибки генетического кода», и показывает в кадре на нас, группу Alai Oli», — добавила она.

Песня «Зачем ты под черного легла?» вышла в 2010 году, а в 2016-м ее включили в федеральный список экстремистских материалов. После этого некоторых пользователей стали выборочно привлекать к ответственности за ее размещение, даже если репост они сделали задолго до того, как композицию признали незаконной.

Так произошло и с Полиной Гузеевой, которая опубликовала клип на песню у себя в «ВКонтакте» в 2010 году. 24 августа 2020 года девушке позвонили из прокуратуры и сказали, что на нее завели административное дело. Гузеевой грозит штраф от 1000 до 3000 рублей.