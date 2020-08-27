В Минске проходят обыски в редакциях «The Village Беларусь» и Kyky.org

В Минске сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля пришли с обысками в редакции «The Village Беларусь» и Kyky.org. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на Дарью Мински — совладельца Mint Media, которой принадлежат оба издания.

По заявлениям силовиков, обыски связаны с расследованием налоговых преступлений. Мински сказала, что милицейские хотели вызвать на допрос директора Mint Media, которая сейчас находится за границей. Силовики позвонили ей и поинтересовались, когда она вернется.

Кроме того, правоохранители поговорили с Александром Василевичем — соучредителем рекламного агентства Vondel/Hepta, которое арендует один офис с Kyky.org. По словам главного редактора «The Village Беларусь» Евгении Сугак, Василевича забрали из офиса и поехали с ним в квартиру проводить там обыск. После этого связь с ним пропала.

Kyky org. уточняет, что силовики «не выражали желания общаться с сотрудниками» их редакции. По словам издания, правоохранители разговаривали только с работниками Vondel/Hepta.

13 августа белорусские силовики пришли с обысками в минские офисы «Яндекса» и Uber. Их официальная причина до сих пор неизвестна. Источники The Bell говорили, что силовики хотели получить данные о поездках в «Яндекс.Такси». После обыска «Яндекс» эвакуировал часть сотрудников из Беларуси.