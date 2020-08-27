Путин: в сентябре в России появится еще одна вакцина от коронавируса

Президент России Владимир Путин в новом интервью прокомментировал появление новой российской вакцины от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью в эфире телеканала Россия-1.

Путин заявил, что в России появится вторая вакцина от коронавируса — это должно произойти в сентябре. По его словам, два препарата будут конкурировать между собой. Он также отметил, что уже существующая вакцина совершенно безвредна.

Президент также прокомментировал информацию о том, что одна из его дочерей ранее приняла вакцину. Путин сказал, что она приняла участие в испытании препарата как доброволец.

Президент заявил, что надеется, что второй волны не будет. Он напомнил, что вирус тем не менее не исчез, и сказал, что необходимо соблюдать ограничительные меры. По его словам, популяционный иммунитет превысил 25% в восьми регионах России.

Ранее Путин заявлял, что российскую вакцину от коронавируса испытают белорусы. Он также отмечал, что Беларусь станет первой страной мира, куда поставят российскую вакцину от COVID-19.

Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Позже стало известно из непубличного отчета Центра имени Гамалеи, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов.