Силовики Курганской области отчитались о 100% раскрываемости убийств и изнасилований

МВД и Следственный комитет Курганской области отчитались о 100% раскрываемости убийств и изнасилований за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщается на сайте СК.

В отчете говорится, что в регионе на 22% сократилось число убийств и преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

«Раскрываемость названных преступлений, а также изнасилований и насильственных действий сексуального характера составляет 100%», — утверждают в СК.

Количество дел, раскрытых по этим статьям, не называется. Однако указано, что всего за полгода следователи завершили производство почти 600 уголовных дел — это на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По официальным данным МВД, показатель раскрываемости тяжких преступлений по всей стране составляет 46,3%. Например, в США в 2018 году были раскрыты только 45,5% насильственных преступлений. В Швеции этот показатель еще ниже — 17%.