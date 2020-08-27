Музей «Гараж» покажет фильмы Международного кинофестиваля в Новой Голландии

Музей современного искусства «Гараж» проведет с 30 августа по 11 сентября в своем летнем кинотеатре Garage Screen показы фильмов первого Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии.
В программе — конкурсные и внеконкурсные картины, победители фестиваля и участники спецпоказов «Изобретая будущее», а также общение с создателями фильмов в формате «вопрос-ответ» (Q&A). Сам фестиваль прошел с 14 по 28 августа в Новой Голландии в Петербурге. Часть событий пришлось перенести в онлайн-формат из‑за пандемии коронавируса. Теперь показанные там картины можно будет посмотреть и в Москве.
Полное расписание показов доступно здесь, там же можно приобрести билеты на сеансы.
«Мама, я подружилась с призраками» и Q&A
30 августа, летний кинотеатр Garage Screen
«Евразия (вопросы о счастье)» и дискуссия
31 августа, летний кинотеатр Garage Screen
«Посвящение Жан-Люку Годару: премьеры «Книга образа» и «Франция против роботов»
1 сентября, летний кинотеатр Garage Screen
«Бабай»
1 сентября, летний кинотеатр Garage Screen
«Смерть Дантона» и Q&A
2 сентября, летний кинотеатр Garage Screen
«Отпуск», «Вести с того света», «Голый» и Q&A
3 сентября, летний кинотеатр Garage Screen
«IWOW: я иду по воде»
4 сентября, летний кинотеатр Garage Screen
«Донна Харауэй: рассказывать истории, чтобы выжить» и дискуссия
5 сентября, лекторий музея «Гараж»
Премьера «Изобретая будущее» и дискуссия
6 сентября, лекторий музея «Гараж»
«На ходу», «Как исчезнуть», «Садовое товарищество», «Постенница» (победители конкурса короткого метра)
9 сентября, летний кинотеатр Garage Screen
«Белым по белому» (приз жюри основного конкурса)
10 сентября, летний кинотеатр Garage Screen
«Облако в ее комнате» (Гран-при основного конкурса)
11 сентября, летний кинотеатр Garage Screen