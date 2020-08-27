«ВКонтакте» открыла прием заявок на двухнедельный хакатон «Вездекод»

Соцсеть «ВКонтакте» открыла прием заявок на двухнедельный онлайн-хакатон «Вездекод», который начнется 7 сентября и продлится до 21 сентября. Присоединиться к нему можно будет в любой день, но чем раньше это случится, тем больше шансов на победу.

Принять участие могут как одиночки, так и команды до четырех человек в возрасте старше 14 лет. Задания будут появляться в сообществе VK Tech, на решение каждого из них отводятся одни сутки. Участников также добавят в сообщество хакатона со специальными заданиями, некоторые их которых можно будет решать весь срок хакатона, а некоторые — всего за пару часов.

«Мы воссоздали условия хакатона в онлайне: построили задания таким образом, чтобы команды постоянно находились в пылу состязания. Рассчитываем, что новый формат не только понравится заядлым хакатонщикам, но и поможет проявить себя талантам из регионов — иногда им сложнее добраться до крупных соревнований просто потому, что они далеко живут», — объяснила представитель «ВКонтакте» Наталья Танаева.

По итогу хакатона его организаторы выберут пять победителей, которые получат призы от Apple: MacBook Pro, Apple iPhone 11 Pro, iPad Air, Apple Watch Series 5 и AirPods Pro.