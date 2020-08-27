Деятели концертной индустрии призвали Роспотребнадзор и правительство вернуть концерты

Деятели музыкальной индустрии и промоутерские агентства обратились к правительству России, Роспотребнадзору и Минкульту. Они призвали восстановить концертную деятельность в стране. Иначе, по их словам, индустрию ждет крах.

Свое видеообращение они опубликовали на ютьюб-канале международного музыкального форума Colisium. Чтобы достучаться до властей, организаторы концертов запустили акцию #вернемконцерты — с таким хештегом ее авторы призывают публиковать их обращение в соцсетях, отмечая аккаунты Минкульта и Роспотребнадзора.