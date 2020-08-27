Деятели концертной индустрии призвали Роспотребнадзор и правительство вернуть концерты

Деятели музыкальной индустрии и промоутерские агентства обратились к правительству России, Роспотребнадзору и Минкульту. Они призвали восстановить концертную деятельность в стране. Иначе, по их словам, индустрию ждет крах.
Свое видеообращение они опубликовали на ютьюб-канале международного музыкального форума Colisium. Чтобы достучаться до властей, организаторы концертов запустили акцию #вернемконцерты — с таким хештегом ее авторы призывают публиковать их обращение в соцсетях, отмечая аккаунты Минкульта и Роспотребнадзора.
«Сегодня деятельность концертной индустрии остановлена полностью. При этом переполнены отели, рестораны, пляжи, парки, дельфинарии. Люди собираются стихийно, неорганизованно. Так продолжаться не может! Мы профессионалы! Мы умеем качественно и безопасно проводить мероприятия. Нам нужны разумные и конкретные этапы открытия уже сейчас. Иначе концертную индустрию ждет крах! Сохраните индустрию и сотни тысяч рабочих мест!» — говорится в обращении.
Концертную деятельность приостановили в России весной из‑за пандемии коронавируса. В июне Минкульт сообщал, что ее восстановят не раньше сентября. В Москве концерты разрешили с 1 августа, но с рядом ограничений — в зале должно быть не более 3000 посадочных мест и заполнены они должны быть менее чем на 50%.