«Просто представь, что мы знаем»: вышел трейлер мини-сериала Романа Волобуева о телеграм-каналах

Вышел трейлер мини-сериала Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем», созданного специально для «Кинопоиска HD».
В центре сюжета — три героини, создательницы популярного телеграм-канала «ППЧМЗ». Как пишет «Кинопоиск», они готовы на многое, чтобы привлечь подписчиков и разобраться со своими финансовыми проблемами.
Однажды они публикуют новость о смерти известного журналиста-расследователя. Однако вскоре выясняется, что он жив. Новость о собственной смерти подталкивает его вернуться в профессию, и он присоединяется к команде «ППЧМЗ». Правда, стандарты журналистики изменились, так что герою предстоит окунуться в устройство новых медиа.
«Прототипы в нашем сериале есть вообще у всех героев, включая третьестепенных. Часть из них у нас снимаются в маленьких ролях. У главного героя Малышева их даже несколько», — рассказал Роман Волобуев.
Главные роли исполнили Анфиса Черных, Рина Гришина, Катя Федина и Евгений Стычкин. Также в сериале снялись Юлия Снигирь, Максим Виторган, Екатерина Вилкова, Артур Ваха и другие. Премьера — 24 сентября.