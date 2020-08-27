«Просто представь, что мы знаем»: вышел трейлер мини-сериала Романа Волобуева о телеграм-каналах

Вышел трейлер мини-сериала Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем», созданного специально для «Кинопоиска HD».

В центре сюжета — три героини, создательницы популярного телеграм-канала «ППЧМЗ». Как пишет «Кинопоиск», они готовы на многое, чтобы привлечь подписчиков и разобраться со своими финансовыми проблемами.

Однажды они публикуют новость о смерти известного журналиста-расследователя. Однако вскоре выясняется, что он жив. Новость о собственной смерти подталкивает его вернуться в профессию, и он присоединяется к команде «ППЧМЗ». Правда, стандарты журналистики изменились, так что герою предстоит окунуться в устройство новых медиа.