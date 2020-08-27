Forbes назвал самых богатых женщин страны. Вдова Лужкова снова первая в списке

Журнал Forbes выпустил список 25 самых богатых женщин России. Его лидерами уже третий год подряд оказываются Елена Батурина и Татьяна Бакальчук.

Состояние Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, оценивают в 1,3 млрд долларов. Этими деньгами она обязана строительной компании «Интеко» (из‑за которой сейчас у нее в России проблемы с законом) и удачным инвестициям.

Татьяна Бакальчук в 2004 году основала интернет-магазин Wildberries, а в прошлом году стала миллиардером (одним из самых заметных миллиардеров по версии Forbes). Ее состояние оценивают примерно в 1,1 млрд долларов.

На третьем месте оказалась 31-летняя Екатерина Федун, дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна (700 млн долларов), — отец передал ей ценные бумаги «Лукойла». На этой позиции в рейтинге она сместила Татьяну Ковальчук, жену петербургского миллиардераа Юрия Ковальчука (600 млн долларов).

В конце рейтинга, на 25-й строчке, снова оказалась теннисистка Мария Шарапова, которая в феврале попрощалась с профессиональным спортом.