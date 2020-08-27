«Это глупость»: ректор МГУ отказался лишать Лукашенко звания почетного профессора университета

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова не будет лишать Александра Лукашенко звания почетного профессора университета. Об этом ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал ТАСС.

«Это глупость. Я считаю, что это вмешательство во внутренние дела», — заявил Садовничий.

Ранее сотрудники, студенты и выпускники МГУ подписали открытое письмо, в котором потребовали от руководства лишить Александра Лукашенко звания почетного профессора университета. В обращении говорилось, что Лукашенко лично несет ответственность за насилие силовиков по отношению к мирным протестующим.

«Репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием почетного профессора МГУ», — заявляли подписавшиеся.

В конце прошлого года Владимир Путин продлил срок полномочий Виктора Садовничего на пять лет. До этого был подписан закон, который позволяет ректорам МГУ и СПбГУ занимать эти должности независимо от возраста (ранее действовало ограничение в 65 лет).

Решение властей возмутило некоторых студентов, аспирантов, выпускников и преподавателей МГУ. Они написали открытое письмо с требованием вернуть выборы ректора и автономию университета.