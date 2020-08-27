Вышло видео про создание «Довода» Кристофера Нолана

В нем есть интервью с режиссером, актерами Джоном Дэвидом Вашингтоном, Робертом Паттинсоном и Элизабет Дебики, исполнившими главные роли, а также другими членами съемочной группы. Кроме того, в ролике показана работа на съемочной площадке.

На официальном канале Warner Bros. Pictures на YouTube вышло видео о том, как создавался «Довод» Кристофера Нолана .

Действие фильма происходит во время следующей холодной войны, которая будет квантовой. Герои должны предотвратить Третью мировую. Речь в картине, которую описывают как «эпичный экшен о мировом шпионаже», идет о манипуляциях со временем, о так называемой инверсии. Финальный трейлер можно посмотреть здесь.

Западные критики уже посмотрели фильм. «Афиша Daily» собрала выдержки из их рецензий. Нашу рецензию уже тоже можно прочитать. В российских кинотеатрах картина выйдет 3 сентября.