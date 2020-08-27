В России за сутки выявили 4711 новых пациентов с COVID-19

За последние сутки в России выявили 4711 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. За все время в стране коронавирусом заразились 975 576 человек.
Больше всего случаев заражения выявили в Москве (637), Петербурге (184) и Подмосковье (148), а также в Нижегородской и Ростовской областях (134 и 128). Умерли 121 человек (16 804 с начала пандемии), но 6411 вылечились от COVID-19 (за все время — 792 561 человек, то есть большинство).
По данным университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились уже более 24 млн человек. COVID-19 унес жизни уже 825 тыс. жителей планеты, хотя больше половины заболевших (15 млн) смогли победить болезнь. Лидеры по числу заражений — США (5,8 млн), Бразилия (3,7 млн) и Индия (3,3 млн). Россия в этом антирейтинге находится на четвертом месте.
11 августа была зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Вскоре стало известно, что препарат «часто или очень часто» вызывает побочные явления. Власти США уже заявили, что не примут результаты испытаний российской вакцины.