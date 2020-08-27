В России за сутки выявили 4711 новых пациентов с COVID-19

За последние сутки в России выявили 4711 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. За все время в стране коронавирусом заразились 975 576 человек.

Больше всего случаев заражения выявили в Москве (637), Петербурге (184) и Подмосковье (148), а также в Нижегородской и Ростовской областях (134 и 128). Умерли 121 человек (16 804 с начала пандемии), но 6411 вылечились от COVID-19 (за все время — 792 561 человек, то есть большинство).