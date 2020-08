Проблемы в пути в клипе «My Ex's Best Friend» от Machine Gun Kelly

Рэпер Machine Gun Kelly выпустил клип на трек «My Ex's Best Friend» со своего грядущего поп-панк альбома «Tickets to My Downfall». Трек записан вместе с Blackbear.

Этот сингл Колсона Бейкера (настоящее имя Machine Gun Kelly) получился куда ближе к его предыдущим работам и поп-музыке, чем трек «Concert for Aliens», который вышел в начале августа. Наверное, потому что «Concert for Aliens» записывали с барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером (он и продюсирует альбом).