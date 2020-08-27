«Ultra Black»: рэпер Нас выпустил новый клип

Лейбл Mass Appeal выпустил новый клип рэпера Наса на трек «Ultra Black» с его последнего альбома «King’s Disease», который вышел несколько дней назад.

Видео показывает обычный день обычных чернокожих американцев, а Нас в это время объясняет, что черный цвет — это красиво. «Иногда я слишком черный», — читает он в треке, посвященному борьбе афроамериканцев за свои права.