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«Ultra Black»: рэпер Нас выпустил новый клип

Илья Голубев
Сегодня в 9:57

Лейбл Mass Appeal выпустил новый клип рэпера Наса на трек «Ultra Black» с его последнего альбома «King’s Disease», который вышел несколько дней назад.

Видео показывает обычный день обычных чернокожих американцев, а Нас в это время объясняет, что черный цвет — это красиво. «Иногда я слишком черный», — читает он в треке, посвященному борьбе афроамериканцев за свои права.

Альбом «King’s Disease» вышел 21 августа, в него попали в том числе совместные работы Наса с Anderson .Paak, AZ, A$AP Ferg, The Firm и другими артистами. Предыдущий альбом Наса — «Nasir» — вышел в 2018 году, его продюсировал Канье Уэст. А в 2019 году рэпер выпустил сборник неизданных треков «Lost Tapes 2».

За свою почти 30-летнюю карьеру Нас записал 8 платиновых и мультиплатиновых альбомов (всего продано около 25 миллионов копий пластинок по всему миру). Его дебютный альбом признан хип-хоп-сообществом одним из лучших в истории жанра.

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