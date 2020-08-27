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Из‑за протекшей крыши в Новой Третьяковке не откроются несколько выставок

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:11

В здании Новой Третьяковки на Крымском Валу, где накануне протекла крыша, временно закроются три экспозиции, сообщило РИА «Новости».

Зал, где проходила выставка «Шедевры из Казани. К 100-летию. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан», закроют на ремонт. Сколько он продлится, пока неизвестно.

Также 27 августа будет закрыта выставка «Ненавсегда. 1968-1985». Ее откроют для посетителей вновь в пятницу, 28 августа, как только высохнут полы, промокшие во время ливня.

Кроме того, пресс-служба галереи сообщила, что некоторое время будет недоступна постоянная экспозиция Новой Третьяковки. При этом ранее отмечалось, что экспонаты не пострадали.

Экспозиции «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» и «Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина» откроются, как обычно. 27 августа их можно будет посмотреть бесплатно.

Из‑за сильного ливня 26 августа в Новой Третьяковке на Крымском Валу протекла крыша. Посетителей галереи пришлось вывести из залов, а экспозиции — закрыть. Все эвакуированные посетители, как отметили в пресс-службе музея, смогут бесплатно посетить галерею в другой день.

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