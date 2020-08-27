В Великобритании появился радужный поезд. На нем работают только ЛГБТ-люди

В Великобритании появился поезд, выкрашенный в цвета радужного флага. Его запустила компания Avanti West Coast, сообщил твиттер-аккаунт PA Media.

Железнодорожный состав, посвященный отложенному из‑за пандемии месяцу Прайда, будет курсировать между станциями Юстон в Лондоне и Манчестер-Пикадилли. К работе на поезде привлекли только ЛГБТ-людей.

Электропоезд длиной 256 метров раскрасили в цвета традиционной радуги, а также добавили черный, коричневый, голубой, розовый и белый цвета — они обозначают темнокожих людей, трансгендеров и людей с ВИЧ.