Twitter начал разделять ретвиты и ретвиты с комментариями. Количество последних теперь будут считать

Twitter начал показывать количество цитат твита наравне с лайками и ретвитами. Теперь пользователи смогут отследить, сколько раз их твит прокомментировали при репосте, сообщает TechCrunch.

Пока новая функция работает не у всех. Среди тех, кто смог опробовать функцию «цитаты» (по сути, аналогичной уже существовавшему ранее «ретвиту с комментарием»), мнения разделились. Одни пользователи одобрили нововведение, другие же отметили, что значок разместили на месте лайка — таким образом, он «сбивает с толку».

Ранее летом Twitter запустил голосовые твиты. Теперь пользователи соцсети могут записывать сообщения продолжительностью до 140 секунд.