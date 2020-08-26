Кара Делевинь снимется в документальном сериале «Планета Секс»

Американская модель Кара Делевинь станет ведущей документального сериала о сексуальности «Планета Секс», сообщает Paper.

Проект выпустят компании Hulu и BBC Three. В нем будет шесть серий, в которых авторы расскажут о гендерном многообразии. Кара Делевинь встретится с людьми разной гендерной идентичности, а также примет участие в экспериментах ведущих мировых лабораторий.

Съемки «Планеты Секс» начались еще до пандемии коронавируса, из‑за карантина их пришлось прервать. Однако сейчас сериал вновь запущен в производство. Когда он появится на экранах, впрочем, пока неизвестно.

Весной Кара Делевинь приняла участие в видео, где различные знаменитости исполняют песню Джона Леннона «Imagine». Ролик выложила в инстаграм актриса Галь Гадот.