Netflix закрыл сериал «Видоизмененный углерод»

Стриминговый сервис Netflix принял решение не продолжать сериал «Видоизмененный углерод» после двух сезонов, сообщил Deadline.

По данным издания, производство научно-фантастического сериала по романам Ричарда К. Моргана оказалось слишком дорогим. Кроме того, шоу не набрало необходимое количество просмотров, чтобы компания согласила продлить его.

Сериал, как и книги, рассказывает о Земле в XXVII веке, когда люди научились переносить свое сознание в новые тела и фактически достигли бессмертия. Главные роли в шоу сыграли Юэль Киннаман — в первом сезоне, и Энтони Маки — во втором.

Недавно Forbes опубликовал десять самых популярных сериалов Netflix этого лета, а ранее Variety называло самые популярные сериалы Netflix за всю историю существования сервиса