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Spotify начнет информировать пользователей о виртуальных концертах

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:54

Стриминговый сервис Spotify начнет информировать пользователей о предстоящих виртуальных концертах их любимых исполнителей, сообщил TechCrunch.

Ранее сервис предупреждал о живых концертах, но во время пандемии более актуальными стали онлайн-мероприятия. Официально Spotify пока не анонсировал новую функцию — ее обнаружила реверс-инженер Джейн Манчун Вонг. Она разместила в твиттере пост об этом.

Как отмечает TechCrunch, для Spotify будет несложно перейти на промоушен виртуальных мероприятий. Компания сотрудничает с несколькими сервисами по продаже билетов, которые, по мнению здания, смогут стать партнерами в реализации новой идеи.

Ранее стало известно, что популярные мировые диджеи составят плейлисты специально для Spotify. Любимую музыку представят Амели Ленс, Нина Кравиц, Dixon, Карл Кокс, Эллен Аллиен и многие другие.

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