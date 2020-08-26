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Netflix показал документальный фильм о создании сериала «Ведьмак»

Анастасия Цой
Сегодня в 21:42

Стриминговый сервис Netflix выпустил документальный фильм о том, как создавался сериал «Ведьмак». Посмотреть его можно по ссылке.

В 30-минутной документалке показали все этапы работы над сериалом от кастинга и тренировок боевых сцен до создания костюмов и 3D-графики. Также внимание уделили истории песни Лютика «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», которая стала мемом.

Сериал «Ведьмак» по книгам Анджея Сапковского вышел на Netflix 20 декабря. Главного героя — Геральта из Ривии — сыграл Генри Кэвилл. Благодаря изменениям при подсчете популярности сериалов и фильмов «Ведьмак» стал самым популярным на платформе.

Второй сезон планировалось выпустить в 2021 году, но съемки перенесли из‑за пандемии коронавируса. Сейчас работа над продолжением возобновилась, но точная дата выхода неизвестна.

Кроме того, Netflix выпустит еще один сериал в этой вселенной — приквел «Ведьмака». Действие развернется за 1200 лет до событий основного сериала.

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