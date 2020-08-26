Netflix показал документальный фильм о создании сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix выпустил документальный фильм о том, как создавался сериал «Ведьмак». Посмотреть его можно по ссылке.

В 30-минутной документалке показали все этапы работы над сериалом от кастинга и тренировок боевых сцен до создания костюмов и 3D-графики. Также внимание уделили истории песни Лютика «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», которая стала мемом.