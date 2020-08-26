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Пугающие оптические иллюзии в клипе «And Yet It Moves» от U.S. Girls

Илья Голубев
Сегодня в 20:57

Канадская певица и продюсер Меган Реми выпустила клип на трек «And Yet It Moves» из последнего альбома «Heavy Light» своего проекта U.S. Girls.

Для анонса видео в инстаграме Меган использовала цитату ученого-физика Мэттью Лакиша: «Глазом мы ничего не видим». В пост она также добавила созданные им оптические иллюзии. Не до конца понятно, как это связано с содержанием жутковатого психоделического клипа.

Проект U.S. Girls появился на свет во второй половине 2000-х, его первый альбом — «Gravel Days» — вышел в 2008 году. Группа (на постоянной основе в которой участвует только ее создательница) работает в жанре экспериментальный поп. Меган Реми как в музыке, так и в текстах, анализирует личный и культурный бэкграунд, упаковывая его в форму легкой поп-музыки с заметной долей иронии. Последний на данный момент альбом проекта — «Heavy Light» — вышел в марте. Незадолго до релиза U.S. Girls показали видео на сингл «4 American Dollars», который можно считать настоящим гимном антиконсьюмеризма.

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