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Школы подготовят к открытию, роман Агаты Кристи переименуют и другие новости дня

Илья Голубев
Сегодня в 20:29

В России за последние сутки зарегистрировали 4676 новых пациентов с COVID-19, всего в стране уже 970 865 человек заразились коронавирусом. В мире это число достигло 24 млн.

Совсем скоро начнется новый учебный год, и Минпросвещения подготовило для регионов рекомендации по работе школ во время пандемии. Среди мер по борьбе с распространением вируса — измерение температуры на входе и регулярная дезинфекция помещений.

Владельцы петербургских кинотеатров направили письмо губернатору города Александру Беглову с требованием разрешить им открыться с 1 сентября. «Ни у нас в стране, ни за рубежом кинотеатры никогда не становились источником распространения коронавирусной инфекции», — утверждают владельцы кинотеатров.

В Берлине на конец недели были запланированы митинги против коронавирусных мер, но городские власти запретили эти мероприятия. Венская опера, которая откроет новый сезон в сентябре, тоже борется с пандемией — ее посетителей попросили воздержаться от криков «Браво!» во время спектаклей и заменить их аплодисментами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему не называет оппозиционера Алексея Навального по имени. Омские врачи, первые, кто спасал жизнь политика, написали открытое письмо, в котором возмутились критике общественности в свой адрес.

Сто кандидатов в депутаты от проекта «Объединенные демократы» требуют отменить постановление Центризбиркома о проведении трехдневного голосования на региональных выборах в сентябре 2020 года. Они считают, что оно противоречит закону, регулирующему формат досрочного голосования.

Компания Lindt & Sprüngli заявила, что производит шоколад Lindt и в Европе, и в России по одним и тем же стандартам качества. Российская Федеральная антимонопольная служба с этим не согласна.

Во Франции собираются переименовать детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят» в «Их было десять». Также Негритянский остров, на котором разворачиваются события книги, переименуют в Солдатский.

Верховный суд округа Лос-Анджелес отклонил иск режиссера Романа Полански к Академии киноискусств с требованием восстановить его в составе этой организации. Полански утверждает, что его исключили незаконно — без предупреждения и соблюдения необходимых по регламенту процедур.

В летнем кинотеатре музея современного искусства «Гараж» 30 августа покажут фильм Александра Сокурова «Мать и сын». Узнать подробности показа и приобрести билеты можно здесь.

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