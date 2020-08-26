В шотландской «Википедии» большинство статей написал подросток из США. Он почти не знает шотландский

В шотландском сегменте онлайн-энциклопедии «Википедии» почти все статьи — а их десятки тысяч — написаны или отредактированы одним и тем же человеком. На это обратил внимание пользователь Reddit.

Судя по всему, статьи писал американский подросток, который почти не знает шотландского, хотя и утверждает обратное. Все они созданы по одному шаблону и в основном просто скопированы из английской «Википедии». Автор игнорировал шотландскую грамматику и заменял английские слова на шотландские, написанные с ошибками или вовсе выдуманные.

При этом тинейджер оказался достаточно продуктивным: в среднем в день он создавал или редактировал девять статей. Если верить комментариям, кто‑то из пользователей Reddit связался с автором и предложил ему помочь с изучением шотландского — тот с радостью согласился.