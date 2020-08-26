Том Круз посетил показ «Довода» в Лондоне. Так он поддержал кинотеатры во время пандемии

Том Круз решил своим примером побудить зрителей не бояться ходить в кинотеатры во время пандемии коронавируса. Актер посетил закрытый показ боевика Кристофера Нолана «Довод» в Лондоне и рассказал об этом в твиттере.

Круз выложил ролик, в котором он подъезжает к кинотеатру и смотрит фильм. В видео актер носит защитную маску и признается, что ему очень понравилась картина Нолана. В посте в твиттере актер подчеркнул, что большие фильмы созданы для больших экранов.