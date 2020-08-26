США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, передает ТАСС.

«Очевидно, что у нас высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. Это не то, чем можно жертвовать», — сказал Медоуз.

Чиновник отметил, что американская вакцина может быть готова уже к осени 2020 года. По его словам, сейчас различные варианты препарата проходят третий этап испытаний. «Я оптимистичен относительно того, что один из семи или восьми кандидатов, которые у нас есть, будет одобрен», — сообщил Медоуз.

Причина недоверия американских властей в том, что научный институт, где работали над российской вакциной, подозревают в работе над химическим и биологическим оружием. Из‑за этого НИИ включили в санкционные списки.

О том, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, сообщил 11 августа президент Владимир Путин. Он рассказал, что прививку уже сделала одна из его дочерей, а также выразил надежду, что впоследствии в мире появится много вакцин от коронавируса.

При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что вакцина показала высокую эффективность и безопасность. Однако вскоре стало известно, что препарат «часто или очень часто» вызывает побочные явления.

Позавчера президенты России и Беларуси договорились, что белорусы добровольно испытают российскую вакцину от COVID-19. Беларусь станет первой страной мира, куда поставят новый препарат.