Labrinth выступил с песнями из сериала «Эйфория»

Музыкант Labrinth впервые выступил с песнями из сериала «Эйфория». 10-минутное видео появилось на ютьюб-канале euphoria.

Он спел четыре композиции: «Forever», «Still Don’t Know My Name», «When I R.I.P.» и «All for Us». В сериале некоторые из этих песен он исполнял совместно с Зендаей — актрисой, сыгравшей главную роль.