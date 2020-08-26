Labrinth выступил с песнями из сериала «Эйфория»

Он спел четыре композиции: «Forever», «Still Don’t Know My Name», «When I R.I.P.» и «All for Us». В сериале некоторые из этих песен он исполнял совместно с Зендаей — актрисой, сыгравшей главную роль.

Музыкант Labrinth впервые выступил с песнями из сериала «Эйфория». 10-минутное видео появилось на ютьюб-канале euphoria.

В прошлом году Labrinth выпустил альбом оригинальных саундтреков к «Эйфории». В него вошли 26 треков.

До этого «Афиша Daily» взяла интервью у создателей «Эйфории» — шоураннера Сэма Левинсона и актрисы Зендаи. Поговорили о том, каково сейчас быть подростком и стоит ли родителям и детям смотреть сериал вместе.